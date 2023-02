Incêndio de grandes proporções atinge supermercado em Saquarema, no RJ

Além das equipes de Saquarema, quartéis de outros sete municípios das regiões dos Lagos e Metropolitana deram apoio no combate às chamas - Foto: Reprodução

Um incêndio de grandes proporções atingiu um supermercado, na madrugada desta segunda-feira (13), no bairro Campo Aviação, em Saquarema, na Região dos Lagos do Rio.

O Corpo de Bombeiros foi acionado às 5h25. De acordo com a corporação, não há informações sobre vítimas no local. Além das equipes de Saquarema, quartéis de outros sete municípios das regiões dos Lagos e Metropolitana deram apoio no combate às chamas.

Na tarde desta segunda, os agentes continuaram realizando o trabalho de rescaldo no espaço e informaram que as chamas consumiram somente o estabelecimento, mas casas podem ter sofrido abalos estruturais.