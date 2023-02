Pescador encontra cadáver na Lagoa de Araruama, em Arraial do Cabo

Um homem de 30 anos foi encontrado morto na Lagoa de Araruama, em Arraial do Cabo, no último domingo (12/02). Um pescador encontrou a vítima afogada na lagoa, localizada no distrito de Monte Alto.

A vítima saiu para pescar com o pai no último fim de semana e chegou a ser visto na água por uma testemunha. De acordo com o relato, ele estava com água até a altura do peito na última vez em que foi visto. O pescador contou que estava lançando a rede na água quando encontrou o corpo.

O cadáver foi levado para o Instituto Médico Legal (IML). O Corpo de Bombeiros foi acionado e a ocorrência, registrada pela 132ª DP (Arraial do Cabo).