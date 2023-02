Gerente do tráfico de drogas em Rio das Ostras é preso

Policiais civis da 128ª DP (Rio das Ostras) prenderam em flagrante, nesta sexta-feira (10/02), um homem apontado como gerente do tráfico de drogas do município.

Os agentes realizavam levantamento no local quando tiveram a atenção voltada para o acusado, que saía de um terreno baldio portando um pino de cocaína. Ao ser abordado, o autor afirmou que havia comprado a droga para a irmã, mas no terreno do qual ele saía, os investigadores encontraram outros 148 pinos em uma sacola.

Em sede policial, foi constatado que o traficante havia saído da prisão há dois meses. Cumpridos os procedimentos de praxe, o detido foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.