Leitos de UTI neonatal são transferidos após chuva atingir hospital em Saquarema, no RJ

Parte do revestimento de uma área administrativa no subsolo da unidade também cedeu - Foto: Tatiane Alves

Transtornos ocasionados pelas chuvas afetou seis leitos de UTI neonatal do Hospital Estadual dos Lagos Nossa Senhora de Nazareth, em Saquarema, na Região dos Lagos do Rio. Eles foram transferidos para duas salas no complexo do centro cirúrgico.

Por conta das chuvas, parte do revestimento de uma área administrativa no subsolo da unidade também cedeu. Não houve feridos.

De acordo com a direção da unidade, o motivo foram as goteiras. O plano de contingência foi acionado e o atendimento de emergência está normalizado no local.

Em apenas uma hora, 130 mm de chuva foram registrados na cidade segundo a Defesa Civil. Até a meia-noite desta quarta-feira (8), a cidade tinha registrado 13 pessoas desalojadas.