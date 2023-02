PMs apreendem drogas em Cabo Frio, Região do Lagos, após denúncia

Agentes do 25ºBPM (Cabo Frio) apreenderam farto material entorpecente, no início da noite desta quarta-feira (8), no bairro Manoel Corrêa, em Cabo Frio, na Região dos Lagos.

Os policiais militares chegaram até o local após receberem uma denúncia de que suspeitos estariam guardando drogas em um determinado local.

PMs chegaram até o local após denúncia Divulgação

Autor: Divulgação

Os agentes conseguiram apreender 1.808 pedras de crack e 120 tiras de maconha.

O caso foi registrado na 126ªDP (Cabo Frio).

.