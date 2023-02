Praia dos Anjos é invadida por esgoto após forte chuva em Arraial do Cabo

Praia dos Anjos, em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos, foi novamente invadida por uma língua de esgoto - Foto: Reprodução

Após as fortes chuvas que atingiram o estado do Rio na noite de terça-feira (7), a Praia dos Anjos, em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos, foi novamente invadida por uma língua de esgoto.

A equipe de monitoramento da AREMAC (Associação da Reserva Extrativista Marinha de Arraial do Cabo) esteve no local, na manhã desta quarta-feira (8), para verificar a situação, atendendo reclamações de pescadores artesanais.

“Não bastassem os diversos problemas que eles já enfrentam, como o turismo desorganizado e a falta de ordenamento nas praias, que prejudica diretamente as atividades extrativistas, ainda têm que conviver com a poluição do mar nestas circunstâncias, um problema que se arrasta sem solução há muitos anos", disse a AREMAC.

A passagem dessa água da chuva pelas galerias de esgoto pode comprometer a qualidade e poluir a água do mar, por isso um estudo é necessário para a liberação da praia.