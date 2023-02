Homem morre após ser atingido por raio em Saquarema

Homem morre ao ser atingido por um raio em Saquarema, no RJ - Foto: Reprodução/Rede Sociais

Um homem identificado como Aroldo Alves Júnior, de 26 anos, morreu na tarde desta terça-feira (7) após ser atingido por um raio em Saquarema, na Região dos Lagos.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o jovem estava trabalhando na laje de uma casa, na rua Praia de Jaconé, no bairro Vilatur, quando foi atingido na região do tórax.

Ao chegarem no local, os bombeiros já encontraram o homem morto. A corporação também informou que ele morreu por conta da descarga elétrica e não chegou a cair da laje.

O corpo foi encaminhado para o IML.