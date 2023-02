Homem é preso por tentar invadir e furtar joalheria em Cabo Frio

Um homem foi preso na noite deste sábado (4), em Cabo Frio, na Região dos Lagos, por tentar invadir uma joalheria. A identidade dele não foi revelada.

De acordo com a Polícia Militar, os agentes foram acionados para verificar uma tentativa de furto a joalheria, que fica em um shopping na Avenida Henrique Terra, no bairro Palmeiras. Ao chegarem no local, eles realizaram a abordagem do suspeito e o detiveram.

Durante a revista, foram apreendidos um martelo, um pé de cabra, um alicate, uma talhadeira e duas chaves de fenda.

A ocorrência foi registrada na 126ª DP (Cabo Frio).