Em menos de 24 horas, polícia prende autores de homicídio em Macaé

Policiais civis da 123ª DP (Macaé) prenderam, nesta quinta-feira (02/02), três homens pelos crimes de homicídio e associação para o tráfico de drogas. Eles haviam cometido um assassinato no Centro de Macaé horas antes.

Em ação conjunta com a Polícia Militar e o programa Segurança Presente, os agentes rapidamente localizaram o veículo utilizado no crime e coletaram imagens de câmeras de segurança da região. Também foram realizadas perícias, oitivas e outras diligências.

Após cruzamento de dados do Setor de Inteligência, os investigadores identificaram e localizaram um dos autores, apontado como o chefe do tráfico no Morro do Carvão. Ele estava em um bar na comunidade, acompanhado de outros dois indivíduos, comemorando a morte da vítima. O motivo seriam dívidas contraídas com a facção criminosa que atua no município.

Os agentes também localizaram o proprietário do veículo, que levou o traficante e um comparsa para o local do fato. Todos confessaram participação no delito e foram detidos. Uma pistola calibre .40 foi apreendida.