PM apreende grande quantidade de drogas em Angra dos Reis

Policiais do 33º BPM, após informações do Disque Denúncia, apreenderam grande quantidade material entorpecente em Angra dos Reis - Foto: Divulgação

Policiais do 33º BPM, após informações do Disque Denúncia, apreenderam grande quantidade material entorpecente em Angra dos Reis - Foto: Divulgação

Policiais militares do 33º BPM (Angra dos Reis), do 5ª Comando de Policiamento de Área (CPA), com base em informações do Disque Denúncia, aprenderam na tarde deste sábado (04), no Morro da Glória Dois, em Angra dos Reis, grande quantidade de material entorpecente.

Após receberam as informações e em patrulhamento na comunidade Glória dois, avistaram indivíduos em atitude suspeita e ao se aproximarem, foram atacados por disparos de armas de fogo, sendo necessário revidar a agressão. Após terreno estabilizado foi feito vasculhamento no local, sendo arrecadado quase 600 pinos de pó branco (cocaína), que foram deixadas pelos criminosos.

Todo material foi levado para delegacia local, onde foram tomadas as medidas cabíveis sobre o caso.

Denuncie a localização de pontos de drogas, de forma anônima, ao Disque Denúncia:

• Central de atendimento: (021) - 2253 1177

• 0300-253-1177

• Aplicativo: Disque Denúncia RJ

O anonimato é garantido.