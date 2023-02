Circuito de Corrida e Caminhada Energia em Movimento abre inscrições online nesta sexta-feira

Com produção da Backstage, patrocínio da Enel e apoio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do Estado do Rio de Janeiro através da Lei de Incentivo ao Esporte do Governo do Estado do Rio de Janeiro, o Circuito de Corrida e Caminhada Energia em Movimento irá abrir caminho para 800 corredores na orla cidade, mostrando que Saquarema também está em sintonia com a corrida de rua.

As inscrições online estarão abertas a partir desta sexta-feira, dia 03 de fevereiro, às 11h, pelo site www.circuitoenergiaemmovimento.com.br . São 800 vagas com ingressos a R$35 para o evento que será realizado dia 03 de março, em percurso de 5km. A inscrição dá direito a um kit com camiseta, sacochila e chip de cronometragem.

Garantindo a segurança dos participantes, todo percurso será todo balizado com cones, haverá ponto de hidratação com água e frutas e uma área exclusiva para crianças, oferecendo brincadeiras e atividades monitoradas, com acesso totalmente gratuito.

Este circuito vai mostrar que anova onda de Saquarema é a corrida de rua!

SERVIÇO:

Abertura das Inscrições do Circuito de Corrida e Caminhada Energia em Movimento

Data: 03.02.2023, sexta-feira

Hora: 11h

Site: www.circuitoenergiaemmovimento.com.br