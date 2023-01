Carro roubado em SG é recuperado pela polícia em Cabo Frio

No último domingo (29), a Polícia Militar recuperou, no bairro Braga, em Cabo Frio, um carro com registro de roubo em São Gonçalo. De acordo com as informações recebidas pelos agentes, os suspeitos que estavam a bordo do Volkswagen Nívus cinza chumbo iriam distribuir drogas na comunidade do Morubá.

Os PMs realizaram um cerco tático na Avenida Antônio Ferreira dos Santos, a guarnição abordou o automóvel e, após consultas, constatou que o veículo seria produto de roubo na área da 73ª Delegacia de Polícia de Neves (73ª DP), em São Gonçalo.

Foram encontrados dois celulares e um valor de R$ 1.071 no interior do veículo. Os ocupantes foram encaminhados para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP) e autuados pelos crime de receptação.