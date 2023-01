PMs são presos acusados de matar e carbonizar dois militares na Região dos Lagos

Foram presos nesta quinta-feira (26), os policiais militares Alexsander Amorim da Silva e Marcos Paulo Tavares, lotados no 25º BPM (Cabo Frio), acusados da morte de dois militares em São Pedro da Aldeia no fim de 2022. A Polícia Civil, que realizou a prisão, teve apoio da Corregedoria da Polícia Militar.

O sargento do Exército Julio Cesar Mikaloski e o sargento da Marinha Sidiney Lins dos Santos Junior foram mortos e carbonizados dentro do porta-malas de um Honda Civic, no último dia 2 de dezembro. Segundo a investigação da 125ª DP (São Pedro da Aldeia), câmeras de segurança flagram o carro de Alexander Amorim seguindo as vítimas e voltando do local onde os militares foram encontrados.

A Polícia Civil também busca o paradeiro de duas mulheres donas de uma casa noturna onde as vítimas estiveram antes de serem mortas. As investigações apontam que elas foram responsáveis por apagar os vestígios na boate e lavar o local para dificultar as investigações. São consideradas foragidas Nayara Campos e Vanessa Vianna.

O sargento Julio estava no Exército há 12 anos. Aos 33 anos, esteve na ocupação do Complexo do Alemão, em novembro de 2010. Era a primeira vez que ele visitava São Pedro da Aldeia, a convite do amigo, o sargento da Marinha Sidiney Lins. Os dois se conheciam há mais de 10 anos.

Os policiais acusados foram presos temporariamente e também foram alvo de mandados de busca e apreensão. Cinco armas dos PMs, celulares e o carro que aparecem nas imagens foram apreendidos para passar por perícia.