Homem é preso após ser acusado de esfaquear e matar ex-companheira

Uma mulher de 53 anos, moradora do distrito de Barra de São João, em Casimiro de Abreu, foi morta a facadas na noite do último domingo (22/01). Seu ex-companheiro foi apreso após ser apontado como o principal suspeito pelo crime.

Agentes da Guarda Municipal informaram que a mulher foi golpeada com diversas facadas por volta das 21h, próximo a orla da praia conhecida como Praião. Quando acionados, os guardas iniciaram as buscas pelo suspeito, que teria fugido até sua residência, no mesmo distrito.

De acordo com o relato de moradores da região, o casal havia se separado recentemente. Eles viviam juntos há cerca de oito meses e o acusado teria tentado reatar o relacionamento. Ele foi detido próximo a sua casa e levado para a 128ª DP (Rio das Ostras), onde ficou à disposição da Justiça.

A vítima chegou a ser socorrida por uma ambulância, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.