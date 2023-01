Homem morre após confronto entre PM e suspeitos em Arraial do Cabo

Homem baleado foi levado ao Hospital Geral de Arraial do Cabo, mas não resistiu - Foto: Reprodução/Google Maps

Um homem morreu após uma troca de tiros entre policiais militares e suspeitos na madrugada desta quinta-feira (19/01) no Morro da Coca-Cola, em Arraial do Cabo, Região dos Lagos. Ele foi atingido por um disparo e chegou a ser socorrido ao Hospital Geral de Arraial do Cabo, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

A Polícia informou que agentes da corporação estavam checando a presença de criminosos no trecho conhecido como Final Feliz quando foram surpreendidos por suspeitos armados. Com eles, foram apreendidos uma arma de fogo, pinos de cocaína, trouxinhas de maconha e skank, além de um celular, um caderno e uma balança de precisão. A 132ª DP (Arraial do Cabo) registrou o caso.