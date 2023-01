Motociclista morre após ser atingido e arrastado em Araruama

Caso aconteceu no Trevo de São Vicente em Araruama - Foto: Reprodução/Google Maps

Um motociclista morreu após ser atingido e arrastado por uma carreta na tarde desta quinta-feira (19/01), no Trevo de São Vicente, em Araruama, Região dos Lagos.

Testemunhas contam que o piloto da moto estava em um ponto cego do motorista do caminhão e acabou sendo atingido. A motocicleta acabou ficando presa no veículo e foi arrastada por cerca de 20 metros antes que a carreta parasse.

Registros de testemunhas também mostram que o crânio da vítima chegou a ser esmagado pelo veículo. Agentes do destacamento local do Corpo de Bombeiros estão no local e o trânsito segue parcialmente bloqueado na região.