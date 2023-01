Argentino acusado de chamar funcionário da Prolagos de "macaco" é preso em Búzios

Um morador de Búzios, na Região dos Lagos, foi preso após ser acusado de proferir ofensas racistas contra um funcionário da Prolagos, na manhã desta quarta-feira (11/01). O suspeito é argentino e chamou de "macaco" o colaborador da concessionária de abastecimento de água e saneamento, segundo a Polícia Civil.

De acordo com as informações, a vítima estava em serviço quando sofreu as ofensas. O consulado da Argentina no Brasil foi notificado a respeito da prisão. Em nota, a Prolagos afirmou que "jamais irá tolerar qualquer ação discriminatória e de agressão" e que irá disponibilizar ao funcionário todo o apoio jurídico necessário.