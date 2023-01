Após confronto com a PM, suspeito morre e uma pistola é apreendida em São Pedro da Aldeia

Na noite da última sexta-feira (6), policiais do 25ºBPM - 2ªCIA (São Pedro da Aldeia) foram acionados após a informação de que quatro suspeitos estariam armados e realizando a venda de drogas na Rua Nicolas Peregrino dos Santos, Praia Linda, São Pedro da Aldeia.

Chegando no local, os PM's foram recebidos por disparos de arma de fogo, que foram revidados de imadiato, iniciando o confronto. Seguindo no local, logo à frente foram feitos novos disparos, que mais uma vez fora revidado. Ao fim da troca de tiros, foi encontrado um suspeito ferido, caído ao solo, com uma pistola. Ele foi socorrido e levado ao Pronto Socorro, mas não resistiu.

Ao final da operação foram apreendidos 2 carregadores, 1 pistola Ceská zbrojovka), CZ P-09 calibre 9mm numeração suprimida e munições calibre 9mm.

A ocorrência foi registrada na 125ªDP (São Pedfro), onde a arma descrita ficou apreendida.