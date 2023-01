Pousada em Saquarema é invadida e casal de hóspedes é feito de refém por 13 horas

Um casal hospedado em uma pousada de Saquarema, na Região dos Lagos, foi sequestrado e levado até o município de Rio Bonito, onde foram feitos reféns por cerca de 13 horas. Uma mulher acusada de participar do crime foi presa na tarde da última quinta-feira (05/01).

O estabelecimento invadido fica no bairro Boqueirão. O casal é do Espírito Santo e estava dormindo no quarto da pousada quando os suspeitos invadiram o local, por volta das 3h30 da última quarta (04/01). O grupo de acusados pegou dinheiro e cartões no cômodo, assim como joias e perfumes. Em seguida, forçaram o casal a fazer transferências via PIX para uma mulher, suspeita de fazer parte da quadrilha.

Por conta do horário, nem todas as transferências puderam ser realizadas, e o grupo optou por sequestrar o casal para realizar mais transferências na manhã do dia seguinte. As vítimas relataram ter sido levadas de carro até um sítio em Rio Bonito, com paradas em diverso imóveis. Cada vez que os suspeitos descobriam em que direção as viaturas da Polícia estavam indo, eles mudavam de lugar.

Ao longo do período em que estiveram como reféns, o casal foi agredido com 'coronhadas' e pistola. Ao todo, o prejuízo gerado a eles foi de aproximadamente 50 mil reais. Depois que todo o dinheiro em suas contas foi transferido, eles foram liberados pelo grupo.

A 119ª DP (Rio Bonito) registrou a ocorrência e iniciou as investigações do caso. A mulher para quem os valores eram transferidos por PIX foi identificada e, no dia seguinte, agentes da Polícia foram até a casa dela para realizar a prisão. Ela responderá por extorsão qualificada e associação criminosa qualificada.

Os policiais acreditam que os envolvidos façam parte de uma quadrilha chamada "Conjunto 70". O grupo é envolvido com o tráfico de drogas na região, conforme apontam as investigações. Apesar de já identificados, os outros suspeitos ainda não foram encontrados e Delegacia segue investigando o caso.