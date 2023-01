Acusado de receptar carro roubado em Cabo Frio é preso

Carro foi encontrado na altura de São José do Imbassaí, na rodovia RJ-106 - Foto: Divulgação

Carro foi encontrado na altura de São José do Imbassaí, na rodovia RJ-106 - Foto: Divulgação

Um homem de 51 anos acusado de receptar um veículo roubado em Cabo Frio foi preso na última quinta-feira (05/01), em São José do Imabassaí. O carro foi localizado por profissionais do Centro de Operações de Segurança de Maricá enquanto passava pela rodovia RJ-106.

O Centro de Operações identificou que o automóvel era fruto de roubo e acionou policiais militares da região, que abordaram o carro na altura do km 22, em São José do Imbassaí. O suspeito preso foi levado para a 76ª DP (Niterói), enquanto a 126ª DP (Cabo Frio) registrou a ocorrência do roubo.