Jovem com leucemia morre na UPA de Cabo Frio à espera de transferência

Na tarde desta quarta-feira (4), João Vitor de Souza Mesquita, de 15 anos, morador do bairro Manoel Corrêa, em Cabo Frio, morreu após quatro dias internado na UPA do bairro Parque Burle esperando ser transferido para um hospital. Ele tinha leucemia.

De acordo com o advogado Ramon Folhadella, da ONG Ame Mais que acompanha o caso, o adolescente deu entrada na unidade no último dia 31 de dezembro, sentindo muita fraqueza, febre, dores e até cegueira. Após diversos exames foi constatado um quadro de neoplasia hematológica (leucemia) e solicitada a transferência, no mesmo dia, para um hospital em caráter de urgência.

A necessidade da transferência foi comprovada em um laudo emitido na última terça-feira (3), assinado pelo médico André Gonzaga. Com a demora, o advogado que representa a família entrou com uma liminar, que teve teve a tutela de urgência concedida. Nela constava que a transferência de João Vitor deveria ter sido providenciada até às 6h dessa quarta, em UTI móvel, o que não aconteceu.

A Prefeitura ainda não se manifestou.