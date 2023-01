Homem é acusado de matar ex-companheira a tiros em Cabo Frio

Uma mulher de 39 anos morreu após ter sido baleada na manhã desta segunda-feira (02), em Cabo Frio, na Região dos Lagos. Seu ex-companheiro, de 41, é o principal suspeito de ter cometido o crime, que aconteceu dentro de uma peixaria administrada pela vítima.

Além dela, um funcionário do estabelecimento, de 37 anos, também foi atingido durante o ataque. Uma câmera de segurança no local registrou o momento em que o acusado chega ao local armado, ameaçando os funcionários.

A mulher sofreu diversos ferimentos com os disparos e chegou a ser socorrida ao Hospital Clinerp, no Centro do município, mas não resistiu. O funcionário ferido foi levado ao Hospital Central de Emergências, no bairro São Cristóvão. Ainda não há informações a respeito dos estado de saúde do homem.

O suspeito não foi encontrado e está foragido desde a manhã. O caso foi registrado pela 126ª DP (Cabo Frio), que está investigando.