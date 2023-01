Uma pessoa morre em acidente na BR-101 em Angra dos Reis

Uma pessoa morreu após um acidente de trânsito na rodovia BR-101, na altura do km 517, na manhã deste domingo (01/01). Além disso, outras três pessoas ficaram feridas por conta colisão, que aconteceu próximo a região conhecida como Pingo D'Água, no bairro de Piraquara, em Angra dos Reis.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, dois carros colidiram de frente na via. Os agentes foram acionados por volta das 6h50. Bombeiros do quartel do Frade também estiveram no local. Eles socorreram dois homens, um de 27 anos e outro de 20, que ficaram feridos e foram levados ao Hospital de Praia Brava. Além deles, um outro ferido foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

A vítima morta ainda não foi identificada. Ainda não há informações sobre o que causou o acidente e o estado de saúde das vítimas feridas também não foi informado.