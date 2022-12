Acusado de esfaquear homem em Cabo Frio é preso

Um suspeito acusado de tentar matar outro homem com uma faca foi preso nesta terça-feira (27/12), em São Cristóvão, Cabo Frio, após chegar ao hospital onde a vítima deu entrada para tentar saber se ele ainda "estava vivo e falando".

O crime teria acontecido, segundo relatos, na rua Governador Valadares durante a madrugada. O homem ferido, de 48 anos, foi ao Hospital Central de Emergências, que acionou a Polícia Militar após receber a vítima.

Na entrada da unidade estava o suspeito, que, de acordo com testemunhas. teria chegado ao local emocionalmente abalado. Funcionários do local relataram terem sido desrespeitados pelo homem, que chamou a atenção de agentes do Corpo de Bombeiros que estavam no Hospital. Os Bombeiros encontraram, com ele, uma tesoura.

Após a chegada da Polícia, o acusado foi detido e levado para a 126ª DP (Cabo Frio), onde foi descoberto que ele também carregava uma faca. Após escutar a vítima internada, foi concluído que o suspeito era o responsável pelo crime.

O homem tem 33 anos de idade e já tinha, em seu histórico, passagem pela Polícia por lesão corporal com arma branca. Ele foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio. A motivação do crime não foi informada.