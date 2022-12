Dez pessoas são multadas após 'rolezinho' em Cabo Frio

Dez condutores foram multados após participarem de 'rolezinho' que perturbou o sossego de moradores e pacientes do Hospital Municipal Otime Cardoso dos Santos, no Bairro Jardim Esperança, em Cabo Frio, neste domingo (25).

Agentes do 25ºBPM foram chamados para a ocorrência depois que a polícia recebeu diversas solicitações através do 190. Segundo as denúncias, um evento com aglomeração de motocicletas com canos de descarga modificados causava intenso barulho e perturbação do sossego no bairro.

Ao chegarem na Rua do Forno, os policiais interceptaram diversas motos e um caminhão; a grande maioria não possuía placas de identificação e tinha condutores sem documentos, dificultando a identificação dos envolvidos e a procedência dos veículos.

Os veículos e condutores foram conduzidos para a sede da 1°CIA do 25°BPM para a identificação. Não foram encontrados nenhum veículo objeto de crime, nenhum condutor com pendência judicial e nenhum objeto ilícito. As infrações de trânsito foram aplicadas e os veículos liberados por falta de meios para apreensão.

Com isso, o evento foi encerrado e a ordem pública foi restabelecida com a intensificação do patrulhamento no bairro.