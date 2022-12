Arraial do Cabo abre inscrições para sorteio nas creches da rede municipal

Atenção responsáveis! A prefeitura de Arraial do Cabo está com inscrições abertas para sorteio nas creches da rede municipal. O período de inscrição vai até o dia 06 de janeiro de 2023, das 8h às 17h. Confira quais são as unidades disponíveis e o edital completo em www.arraial.rj.gov.br.

Somente poderá inscrever-se no sorteio o candidato que estiver dentro do limite da faixa etária correspondente a cada etapa da creche.

Além dos candidatos sorteados para as vagas disponíveis, será disponibilizada uma lista de espera, caso o responsável não consiga a vaga na unidade desejada.

A inscrição para o sorteio deverá ser efetuada pelo pai, mãe, tutor ou representante legal, na forma da legislação civil e/ou do Estatuto da Criança e do Adolescente, mediante preenchimento da ficha de inscrição nas Unidades Escolares, especificadas neste Edital.

Deverão apresentar no ato da inscrição a certidão de nascimento da criança, o documento de identidade do responsável legal e comprovante de residência em nome do responsável legal.