Árvore de Natal de 22 metros despenca em Arraial do Cabo

A Árvore de Natal instalada pela Prefeitura de Arraial do Cabo na Praia dos Anjos, no Centro do município, não resistiu à ventania da última terça-feira (20/12) e acabou despencando.

Não haviam pessoas por perto na hora que a estrutura, de 22 metros de altura, tombou. Portanto, ninguém ficou ferido.

A Secretaria de Turismo da cidade enviou uma equipe ao local para realizar o reparo, com o auxílio da empresa responsável pela iluminação e decoração da Árvore.