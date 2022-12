Pacientes do CTI são transferidos para andar de cima devido às fortes chuvas em Araruama

As fortes chuvas desta terça-feira (20) fizeram com que o plano de contingência do Hospital Estadual Roberto Chabo, em Araruama, na Região dos Lagos, fosse acionado. Os pacientes do CTI (Centro de Terapia Intensivo) e Centro de Trauma, que ficam no primeiro andar, precisaram ser transferidos para o segundo, para prevenção de possível alagamento.

O rio que passa em frente está enchendo rápido e as ruas em volta já estão cheias. Os funcionários estão precisando escoar a água que tem entrado na recepção da unidade. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, três pacientes foram transferidos. Além disso, insumos e medicamentos também estão sendo deslocados para outras áreas da unidade.

Apesar disso, a direção da unidade informou que não entrou água no hospital e não houve perda de nenhum material. O atendimento segue ocorrendo normalmente.