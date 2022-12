Três pessoas ficam feridas em acidente na estrada em Rio das Ostras

Três pessoas ficaram feridas em um acidente na tarde do último sábado (17/12), na rodovia Amaral Peixoto, a RJ-106, no município de Rio das Ostras. A colisão envolveu quatro veículos e aconteceu na altura do bairro Fazenda Itapebussus.

Ainda não há detalhes de como aconteceu o acidente, que terminou com a colisão entre um caminhão, uma van e dois carros. A van chegou a tombar. Oficiais do destacamento local do Corpo de Bombeiros foram acionados por volta das 14h para socorrer as vítimas. Agentes da Guarda Municipal também estiveram no local para controlar o trânsito.

Uma das vítimas, um homem de 72 anos, foi levado a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) no município. Ainda não há informações sobre seu estado de saúde.

Já as outras duas pessoas feridas, um homem e uma mulher, foram socorridos ao pronto-socorro de Rio das Ostras. Informações da unidade garantem que a mulher se encontra bem, enquanto o homem teve ferimentos um pouco mais complexos e precisa passar por mais exames.