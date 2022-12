Mulher é presa por matar marido após discussão em Macaé

Policiais civis da 123ª DP (Macaé) prenderam, nesta sexta-feira (16/12), uma mulher pelo crime de homicídio qualificado. Contra ela, pendia um mandado de prisão.

De acordo com as investigações, a acusada ateou fogo no marido durante uma discussão do casal.

Após o cumprimento das formalidades de praxe, a autora foi encaminhada ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.