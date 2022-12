Réveillon em Cabo Frio (RJ) terá queima de fogos e shows na Praia do Forte

As primeiras atrações do Réveilon 2023 em Cabo Frio, na Costa do Sol do Rio de Janeiro, foram divulgadas. Além da queima de fogos com dez minutos de duração, o grupo Di Propósito comanda a festa da virada. Depois de dois anos sem comemorações de Ano Novo na orla, a expectativa é de um evento grandioso. “Todo o trade turístico está eufórico com o retorno dos festejos. Temos certeza de que será um fim de semana de muita alegria”, comenta Maria Inês Oliveros, presidente do Cabo Frio Convention & Visitors Bureau.

As celebrações de fim de ano na Praia do Forte começam no dia 30 (sexta-feira), com apresentação de Tierry, e prosseguem até o dia 1º de janeiro (domingo), quando o grupo Fundo de Quintal encerra a festa com muito samba. A Prefeitura ainda irá divulgar a programação completa, que contará com apresentações de artistas locais.