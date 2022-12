Polícia encontra drogas escondidas em Cabo Frio

Uma carga de drogas escondida no bairro de Tangará, em Cabo Frio, foi encontrada e apreendida por policiais militares na última terça-feira (13/12).

De acordo com a corporação, uma equipe de oficiais se deslocou até a rua Machado de Assis para averiguar denúncias de tráfico no local. Ao chegar no ponto indicado nos relatos, os agentes encontraram 240 buchas de maconha e 210 cápsulas de cocaína.

Todo o material foi apreendido. A 126ª DP (Cabo Frio) registrou a ocorrência. Nenhum suspeito foi preso.