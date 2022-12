Central do Trabalhador divulga 172 oportunidades de emprego em Macaé

Para quem procura uma oportunidade de emprego, a Secretaria Adjunta de Trabalho e Renda de Macaé está com 172 vagas para as áreas offshore, onshore, serviços, educação e comércio, em todos os níveis de escolaridade. Do total de vagas disponíveis, há oportunidades destinadas aos trabalhadores com deficiência (PCDs).

Os interessados em concorrer às vagas podem se dirigir à sede da Central do Trabalhador, que funciona no Edifício Comercial Lotus, na Avenida Nossa Senhora da Glória, 1181, Praia Campista, de 8h às 17h. Caso não encontre uma vaga que se encaixe no perfil desejado, é possível fazer um cadastro de forma online.

As funções oferecidas nesta semana são: lanterneiro automotivo, balconista, cozinheiro offshore, ajudante de carga, assistente de contabilidade, operador de telemarketing, professor de Administração, serralheiro, esteticista, instrutor de Espanhol, ajudante de caminhão, supervisor de equipe, entre outros.

Para quem quer se cadastrar, a secretaria também disponibiliza um link específico onde o cidadão pode preencher seus dados de forma online.Clique e confira