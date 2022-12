Trio é preso por furto qualificado após desvio de mercadorias de um Resort em Búzios

Policiais civis da 127ª DP (Armação dos Búzios) prenderam, no sábado (10/12), com apoio de agentes da Guarda Municipal, três homens pelo crime de furto qualificado. Eles foram capturados em, Armação dos Búzios, Região dos Lagos, após diligências para verificar uma denúncia anônima.

Segundo os agentes, funcionários de um resort estavam desviando mercadorias do almoxarifado em um caminhão de hortifruti. Durante as diligências, o veículo foi abordado e um dos autores confirmou que havia mercadorias escondidas entre as caixas vazias, no interior do baú, e que o funcionário do resort estava envolvido.

O motorista, o ajudante e funcionário foram presos em flagrante. As investigações continuam para apurar o envolvimento de outros dois funcionários do estabelecimento.