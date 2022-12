São Pedro da Aldeia: Abertura do Natal terá desfile do Papai Noel e apresentações artísticas

O evento de inauguração da Casa do Papai Noel em São Pedro da Aldeia, nesta terça-feira (13), será recheado de atrações. Privilegiando os artistas locais, a Secretaria Municipal de Cultura preparou uma programação especial para marcar a abertura da temporada natalina no município, que inclui apresentações de teatro, dança e música.

A atração inicial será o desfile do Bom Velhinho, que promete encantar e divertir as famílias durante o cortejo pelas ruas do Centro. O personagem vai sair da Praça Hermógenes Freire da Costa, às 18h30, em direção à Casa da Cultura Gabriel Joaquim dos Santos.

Em frente à Casa do Papai Noel, os visitantes terão a oportunidade de apreciar a apresentação dos músicos da Orquestra Sons da Aldeia, sob a regência do professor Jorge Rafael Goes, com repertório natalino preparado especialmente para o evento. A formação da orquestra é mais uma iniciativa da atual gestão da Cultura, viabilizada através de um Edital de Chamamento Público.

Reforçando a cultura e a tradição cristã, a encenação do nascimento de Jesus também será destaque na festa de abertura. Realizado pela Companhia de Teatro Municipal, o Auto de Natal vai acompanhar uma trupe mambembe que chega à cidade de São Pedro da Aldeia para contar uma das histórias mais antigas da humanidade. O espetáculo tem coordenação geral da atriz e arte-educadora do município, Anna Fernanda Corrêa.

Outro ponto alto do evento serão as performances de dança. Sob instrução do professor Diego Vivas, os alunos da turma de balé adulto da Escola de Artes Municipal apresentarão a coreografia “valsa natalina”. Em seguida, os bailarinos da Companhia de Ballet Municipal, coordenados pelo professor Ramirez Menezes, prometem encantar o público com a execução de um trecho do clássico “O Quebra-Nozes”. A performance apresentará uma versão exclusiva do trecho “Flocos de Neve”, tradicionalmente encenado por companhias de dança em todo o mundo na época do Natal. A programação inclui ainda apresentações temáticas de sapateado e de danças urbanas, também estreladas pelo corpo de Ballet Municipal.

O secretário de Cultura, Thiago Marques, reforçou o convite à população. “A chegada do Papai Noel para inaugurar a Casa se tornou uma tradição no município e temos certeza de que será uma noite de muita emoção e alegria para os nossos visitantes. Este ano, ampliamos a programação cultural, valorizando a prata da casa, nossos artistas e agentes culturais, que se dedicaram e prepararam seus trabalhos com muito carinho para abrir com chave de ouro a temporada natalina em São Pedro da Aldeia. Agradeço mais uma vez o apoio do prefeito Fábio do Pastel, que inclusive tem estado pessoalmente conosco, acompanhando a execução do projeto de Natal”, destacou.

Apresentações seguem até o dia 23 de dezembro

Além das atrações da abertura, a programação cultural terá continuidade nos dias 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22 e 23 de dezembro. Mais de 50 artistas estarão envolvidos nas apresentações este ano, que acontecerão na Casa da Cultura, na Praça Agenor Santos (Praça da Igreja Matriz) e na Praça Hermógenes Freire da Costa, no Centro da cidade.

Outro ponto alto deste ano serão as apresentações dos corais da Igreja Batista de Sião, do bairro Balneário, da 1ª Igreja Batista do Centro e das igrejas Presbiteriana e 2ª Igreja Batista, ambas do bairro São João. Os coros se apresentarão nos dias 20 e 22 de dezembro, na Praça Agenor Santos.

Casa do Papai Noel 2022

Em São Pedro da Aldeia, a Casa do Papai Noel ficará aberta até o dia 13 de janeiro, com visitação gratuita das 14h às 22h, de segunda a segunda. No espaço, os visitantes poderão tirar fotos e ver o Bom Velhinho de perto. O personagem ficará na Casa de terça a domingo, das 19h às 22h. Excepcionalmente nos dias 24, 25 e 31 de dezembro e nos dias 1º e 9 de janeiro não haverá funcionamento.

Dentre as novidades da exposição natalina este ano estão a “Aldeia do Noel”, uma vila cenográfica externa com trenó, estação de trem e ornamentação temática. Na parte interna, os pequenos também poderão brincar no carrossel, um clássico dos parques de diversão. O brinquedo é uma das principais atrações infantis desta edição e tem capacidade para quatro crianças por vez, com um limite máximo total de 160 kg.

Confira a programação completa da temporada natalina 2022:

• 13/12 (terça-feira) – ABERTURA DO NATAL

18h30 – Cortejo do Papai Noel pela cidade (com Orquestra) – Saída da Praça Hermógenes Freire da Costa até a Casa da Cultura.

Apresentação da Orquestra Sons da Aldeia – Casa da Cultura

Auto de Natal com a Companhia de Teatro Municipal – Casa da Cultura

Abertura oficial da Casa do Papai Noel – Casa da Cultura

Concerto da Orquestra Sons da Aldeia – Casa da Cultura

Apresentação de balé “Valsa Natalina” com a Escola de Artes Municipal – Casa da Cultura

Apresentação de balé clássico “Flocos de Neve”/remontagem de trecho do Ballet O Quebra-Nozes com a Companhia de Ballet Municipal – Casa da Cultura

Apresentação de sapateado “Papai Noel & Mamãe Noel” com a Companhia de Ballet Municipal – Casa da Cultura

Apresentação de danças urbanas “Natal Urbano” com a Companhia de Ballet Municipal – Casa da Cultura

22h – Fechamento da Casa do Papai Noel

• 14/12 (quarta-feira)

18h – Solo instrumental natalino – Casa da Cultura

19h30 – Auto de Natal com a Companhia de Teatro Municipal – Praça Agenor Santos (Praça da Igreja Matriz)

20h – Solo instrumental natalino – Casa da Cultura

Casa do Papai Noel: Das 14h às 22h.

Avenida Francisco Coelho Pereira, nº 255 – Centro.

• 15/12 (quinta-feira)

A partir das 18h – Solo instrumental natalino – Casa da Cultura

Casa do Papai Noel: Das 14h às 22h.

Avenida Francisco Coelho Pereira, nº 255 – Centro.

• 16/12 (sexta-feira)

18h – Solo instrumental natalino – Praça Hermógenes Freire da Costa

19h30 – Apresentação de balé clássico com Ballet Rafaella Grili – Praça Agenor Santos (Praça da Igreja Matriz)

20h – Auto de Natal com a Companhia de Teatro Municipal – Praça Agenor Santos (Praça da Igreja Matriz)

20h – Solo instrumental natalino – Casa da Cultura

Casa do Papai Noel: Das 14h às 22h.

Avenida Francisco Coelho Pereira, nº 255 – Centro.

• 17/12 (sábado)

18h – Solo instrumental natalino – Praça Hermógenes Freire da Costa

20h – Solo instrumental natalino – Praça Hermógenes Freire da Costa

Casa do Papai Noel: Das 14h às 22h.

Avenida Francisco Coelho Pereira, nº 255 – Centro.

• 20/12 (terça-feira)

19h – Coral Igreja Presbiteriana/Bairro São João – Praça Agenor Santos (Praça da Igreja Matriz)

20h – Coral 2ª Igreja Batista/Bairro São João – Praça Agenor Santos (Praça da Igreja Matriz)

Casa do Papai Noel: Das 14h às 22h.

Avenida Francisco Coelho Pereira, nº 255 – Centro.

• 21/12 (quarta-feira)

18h – Solo instrumental natalino – Praça Hermógenes Freire da Costa

20h – Solo instrumental natalino – Casa da Cultura

Casa do Papai Noel: Das 14h às 22h.

Avenida Francisco Coelho Pereira, nº 255 – Centro.

• 22/12 (quinta-feira)

18h – Solo instrumental natalino – Praça Hermógenes Freire da Costa

18h30 – Coral Igreja Batista de Sião/Bairro Balneário – Praça Agenor Santos (Praça da Igreja Matriz)

19h30 – Coral 1ª Igreja Batista de São Pedro da Aldeia/Centro – Praça Agenor Santos (Praça da Igreja Matriz)

20h – Solo instrumental natalino – Casa da Cultura

Casa do Papai Noel: Das 14h às 22h.

Avenida Francisco Coelho Pereira, nº 255 – Centro.

• 23/12 (sexta-feira)

19h – Concerto de Natal da Orquestra – Praça Agenor Santos (Praça da Igreja Matriz)

Casa do Papai Noel: Das 14h às 22h.

Avenida Francisco Coelho Pereira, nº 255 – Centro.