Casa do Papai Noel será inaugurada nesta terça-feira (13) em São Pedro da Aldeia

Casa do Papai Noel será inaugurada com uma ampla programação cultural para toda a família - Foto: Divulgação

A noite da próxima terça-feira (13) será de muito encantamento, alegria e emoção em São Pedro da Aldeia com a abertura oficial da temporada natalina. Totalmente revitalizada, a Casa do Papai Noel será inaugurada com uma ampla programação cultural para toda a família. O evento, promovido pela Secretaria Municipal de Cultura, terá início às 18h30 com o tradicional desfile do Bom Velhinho pelas ruas do centro, concerto com a Orquestra Sons da Aldeia e apresentações de dança e teatro com a participação dos alunos da Escola de Artes, da Companhia de Teatro Municipal e do Ballet Municipal, que prometem encantar o público.

A exposição natalina vai funcionar até o dia 13 de janeiro na Casa da Cultura Gabriel Joaquim dos Santos, com visitação gratuita das 14h às 22h, de segunda a segunda. Excepcionalmente nos dias 24, 25 e 31 de dezembro e nos dias 1º e 9 de janeiro não haverá funcionamento. De terça a domingo, os visitantes também poderão tirar fotos com o Papai Noel. O personagem ficará no espaço das 19h às 22h.

O secretário municipal de Cultura, Thiago Marques, destacou algumas das novidades implementadas pela gestão este ano e reforçou o apoio do prefeito Fábio do Pastel na execução do projeto de Natal. “Este ano, nós revitalizamos e ampliamos a Casa do Papai Noel. Pela primeira vez, teremos uma vila cenográfica externa com trenó, estação de trem e ornamentação, que vai funcionar com uma extensão da Casa. Tudo isso produzido de forma artesanal com muito carinho, criatividade e empenho dos nossos colaboradores da Cultura. Outro destaque deste ano é a ampla participação dos nossos artistas e agentes culturais na programação, apresentando seus trabalhos de música instrumental, dança, teatro e canto coral. Executar esse grande projeto é uma tarefa desafiadora, mas graças ao apoio do prefeito e das secretarias parceiras, entregaremos um Natal maravilhoso, como a cidade merece. Esperamos que as famílias se encantem e se divirtam com as atrações”, disse.

Batizada de ‘Aldeia do Noel’, a instalação da vila cenográfica vai reforçar a atmosfera lúdica da Casa do Papai Noel, ocupando parte da fachada da Casa da Cultura com diversos espaços “instagramáveis”. Na parte interna, a novidade este ano será o carrossel, um clássico dos parques de diversões, que promete garantir a diversão da criançada. O brinquedo tem capacidade para quatro usuários por vez, com um limite máximo total de 160 kg.

Programação cultural

Um dos destaques desta temporada natalina é a extensa programação cultural. Ao todo, serão nove dias de atrações, distribuídas nos dias 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22 e 23 de dezembro. Mais de 50 artistas estarão envolvidos nas apresentações, que acontecerão na Casa da Cultura, na Praça Agenor Santos (Praça da Igreja Matriz) e na Praça Hermógenes Freire da Costa, no Centro da cidade.

Outro ponto alto deste ano serão as apresentações dos corais da Igreja Batista de Sião, do bairro Balneário, da 1ª Igreja Batista do Centro e das igrejas Presbiteriana e 2ª Igreja Batista, ambas do bairro São João, que prometem abrilhantar os festejos natalinos reforçando a tradição cristã, em celebração ao nascimento do menino Jesus. Os coros se apresentarão nos dias 20 e 22 de dezembro, na Praça Agenor Santos.

Decoração natalina

Para garantir o espírito natalino na cidade, as principais ruas do Centro também ganharam iluminação e ornamentação temática. Mais de 30 funcionários de diversas secretarias municipais estiveram envolvidos na montagem das decorações.

Os superpostes de luz da Avenida São Pedro, na entrada da cidade, no trecho até a Praça Dr. Plínio de Assis Tavares (Praça do Canhão), ganharam peças decorativas iluminadas. O deck da Praça Hermógenes Freire da Costa, na Praia do Centro, também recebeu ornamentação especial com a instalação de arcos de luz. Na Praça do Canhão, foram instaladas ainda cerca de 400 lâmpadas LED. Enfeites também foram afixados ao longo da Rua Feliciano Sodré e na Avenida Francisco Coelho Pereira, no Centro, no Centro.

Localizados na Praça Agenor Santos, a Igreja Matriz e o convento dos jesuítas, que fazem parte do conjunto arquitetônico histórico do Centro, receberam iluminação especial, além do coreto, que ganhou uma cortina de luzes. Na praça, também foram instaladas estruturas metálicas iluminadas, em formato de adornos natalinos, como estrela, anjo, carruagem e renas, que simbolizam a tradição do Natal.

Confira a programação completa da temporada natalina em São Pedro da Aldeia:

13/12 (terça-feira) – Abertura do Natal

18h30 – Cortejo do Papai Noel pela cidade (com Orquestra) – Saída da Praça Hermógenes Freire da Costa até a Casa da Cultura.

Apresentação da Orquestra Sons da Aldeia – Casa da Cultura

Auto de Natal com a Companhia de Teatro Municipal – Casa da Cultura

Abertura oficial da Casa do Papai Noel – Casa da Cultura

Concerto da Orquestra Sons da Aldeia – Casa da Cultura

Apresentação de balé “Valsa Natalina” com a Escola de Artes Municipal – Casa da Cultura

Apresentação de balé clássico “Flocos de Neve”/remontagem de trecho do Ballet O Quebra-Nozes com a Companhia de Ballet Municipal – Casa da Cultura

Apresentação de sapateado “Papai Noel & Mamãe Noel” com a Companhia de Ballet Municipal – Casa da Cultura

Apresentação de danças urbanas “Natal Urbano” com a Companhia de Ballet Municipal – Casa da Cultura

22h – Fechamento da Casa do Papai Noel

14/12 (quarta-feira)

18h – Solo instrumental natalino – Casa da Cultura

19h30 – Auto de Natal com a Companhia de Teatro Municipal – Praça Agenor Santos (Praça da Igreja Matriz)

20h – Solo instrumental natalino – Casa da Cultura

Casa do Papai Noel: Das 14h às 22h.

Avenida Francisco Coelho Pereira, nº 255 – Centro.

15/12 (quinta-feira)

A partir das 18h – Solo instrumental natalino – Casa da Cultura

Casa do Papai Noel: Das 14h às 22h.

Avenida Francisco Coelho Pereira, nº 255 – Centro.

16/12 (sexta-feira)

18h – Solo instrumental natalino – Praça Hermógenes Freire da Costa

19h30 – Apresentação de balé clássico com Ballet Rafaella Grili – Praça Agenor Santos (Praça da Igreja Matriz)

20h – Auto de Natal com a Companhia de Teatro Municipal – Praça Agenor Santos (Praça da Igreja Matriz)

20h – Solo instrumental natalino – Casa da Cultura

Casa do Papai Noel: Das 14h às 22h.

Avenida Francisco Coelho Pereira, nº 255 – Centro.

17/12 (sábado)

18h – Solo instrumental natalino – Praça Hermógenes Freire da Costa

20h – Solo instrumental natalino – Praça Hermógenes Freire da Costa

Casa do Papai Noel: Das 14h às 22h.

Avenida Francisco Coelho Pereira, nº 255 – Centro.

20/12 (terça-feira)

19h – Coral Igreja Presbiteriana/Bairro São João – Praça Agenor Santos (Praça da Igreja Matriz)

20h – Coral 2ª Igreja Batista/Bairro São João – Praça Agenor Santos (Praça da Igreja Matriz)

Casa do Papai Noel: Das 14h às 22h.

Avenida Francisco Coelho Pereira, nº 255 – Centro.

21/12 (quarta-feira)

18h – Solo instrumental natalino – Praça Hermógenes Freire da Costa

20h – Solo instrumental natalino – Casa da Cultura

Casa do Papai Noel: Das 14h às 22h.

Avenida Francisco Coelho Pereira, nº 255 – Centro.

22/12 (quinta-feira)

18h – Solo instrumental natalino – Praça Hermógenes Freire da Costa

18h30 – Coral Igreja Batista de Sião/Bairro Balneário – Praça Agenor Santos (Praça da Igreja Matriz)

19h30 – Coral 1ª Igreja Batista de São Pedro da Aldeia/Centro – Praça Agenor Santos (Praça da Igreja Matriz)

20h – Solo instrumental natalino – Casa da Cultura

Casa do Papai Noel: Das 14h às 22h.

Avenida Francisco Coelho Pereira, nº 255 – Centro.

23/12 (sexta-feira)

19h – Concerto de Natal da Orquestra – Praça Agenor Santos (Praça da Igreja Matriz)

Casa do Papai Noel: Das 14h às 22h.

Avenida Francisco Coelho Pereira, nº 255 – Centro.