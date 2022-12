Projeto cultural oferece aula on-line de balé para iniciantes em São Pedro da Aldeia

Os praticantes e admiradores do balé clássico já podem acessar a aula gratuita oferecida pelo artista, bailarino e professor aldeense Diego Vivas. A atividade integra o projeto cultural “Balé para Todes” e está disponível no canal Ballet de Gente Grande, no Youtube (clique AQUI para acessar). A aula é voltada a adultos, em nível iniciante, que tenham interesse em aprimorar suas habilidades na dança.

Com quase 1h de duração, a aula apresenta explicações acerca da técnica do balé, incluindo aquecimento e demonstrações de exercícios no chão e em pé. O objetivo é difundir o balé de forma didática, contemplando o maior número de pessoas, independentemente do gênero e/ou tipo físico.

Bailarino Diego Vivas | Foto: Reprodução Youtube

O projeto conta com o patrocínio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, através do Edital Cultura Presente nas Redes 2. “Já participei de outros editais através de trabalhos coletivos, mas, como artista independente, é a primeira vez que recebo esse tipo de incentivo. Creio que os editais de fomento são de suma importância para o desenvolvimento cultural, ainda mais nesse período de retomada da economia criativa no pós-pandemia. Editais como o ‘Cultura Presente nas Redes 2’ são essenciais, pois possibilitam um investimento mais capilarizado, voltado para artistas independentes, que não necessariamente estão associados a coletivos ou companhias já reconhecidas e com espaço no mercado”, destacou Diego, que também é ator e preparador corporal.

Sobre o artista

Nascido em São Pedro da Aldeia, Diego Vivas começou a fazer teatro em 2008, através de cursos livres na Escola de Artes Municipal. Mais tarde, integrou a Companhia Teatral Casa dos Azulejos e a Companhia Teatral Ociosos, onde iniciou o seu processo de profissionalização artística. Também é licenciado em História, pela Universidade Estácio de Sá.

Em 2017, o artista mudou-se para o Rio de Janeiro, ingressando no Conservatório Brasileiro de Dança para aprofundar os estudos em dança e teatro. Em 2019, trabalhou com a Performance Cia de Dança na função de ator e bailarino em espetáculos realizados em parceria com a FUNARTE e o Centro Coreográfico da Cidade do Rio de Janeiro.

Atualmente, coordena o canal “Ballet de Gente Grande” e atua como professor de teatro e ballet clássico na Escola de Artes Municipal. Também leciona Ballet Clássico na Escola Palco 42, no Rio de Janeiro, e integra o Coletivo En La Barca Jornadas Teatrais, tendo atuado recentemente na peça “A Casa e o Mundo Lá Fora – Cartas de Paulo Freire para Nathercinha”, na função de preparador corporal e assistente de direção.