Suspeito é morto após atacar PMs a tiros em Saquarema

Pistola apreendida estava em posse do suspeito morto - Foto: Divulgação

Uma troca de tiros entre policiais do 25BPM (Cabo Frio) e bandidos no bairro Raia, em Saquarema, na Região dos Lagos, terminou com um suspeito morto na manhã deste domingo (4).

Segundo informações da PM, traficantes estão acessando o bairro para tentar montar uma 'boca de fumo', como é popularmente chamado o local de venda de drogas. No entanto, após receberem denúncias sobre a presença dos criminosos, os militares se dirigiram até o local e foram recebidos a tiros. Durante o confronto, um dos homens acabou baleado. Ele foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Com o suspeito, os policiais apreenderam uma pistola 9mm de fabricação croata. O armamento foi levado para delegacia da cidade, onde o caso foi registrado.