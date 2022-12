Homens acusados de roubar joalheria são presos em Cabo Frio

Dois homens acusados de roubar uma joalheria em Cabo Frio, na Região dos Lagos, foram presos nesta quarta-feira (30/11).

Segundo a Polícia Civil, a dupla foi localizada após ação integrada de setores de inteligência da corporação. De acordo com as acusações, os suspeitos invadiram um estabelecimento dentro de um shopping center do município e levaram joias e relógios avaliados em 100 mil reais.

A ação foi efetuada por agentes da 126ª DP (Cabo Frio) e militares. Com eles, foram apreendidas duas armas de fogo, granada, rádio comunicador, o veículo utilizado no assalto, além dos bens roubados, que foram devolvidos ao proprietário.