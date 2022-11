Prefeitura de São Pedro da Aldeia alerta para riscos de casos de leptospirose

Os alagamentos propiciam a disseminação e a persistência da bactéria no ambiente, facilitando a ocorrência de surtos - Foto: Divulgação/ Agência Brasil

A Secretaria de Saúde de São Pedro da Aldeia alerta a população para o risco de aumento no número de casos de leptospirose no município devido às fortes chuvas que atingiram a região nos últimos dias. A orientação é evitar contato com água contaminada, beber água potável sempre e ficar atento aos sinais e sintomas.

O setor de Vigilância em Saúde ressalta que a leptospirose é uma doença infecciosa febril aguda, transmitida a partir da exposição direta ou indireta à urina de animais, principalmente ratos, infectados pela bactéria Leptospira. Sua penetração ocorre a partir da pele com lesões, pele íntegra imersa por longos períodos em água contaminada ou por meio de mucosas.

O período de incubação da doença, ou seja, intervalo de tempo entre a transmissão da infecção até o início das manifestações dos sinais e sintomas, pode variar de 1 a 30 dias e normalmente ocorre entre 7 e 14 dias após a exposição a situações de risco. Os alagamentos propiciam a disseminação e a persistência da bactéria no ambiente, facilitando a ocorrência de surtos.

TRATAMENTO

Para os casos leves, o atendimento é ambulatorial, contudo, nos casos graves, a hospitalização deve ser imediata, visando evitar complicações e diminuir a letalidade. A automedicação não é indicada. Ao suspeitar da doença, a recomendação é procurar um serviço de saúde e relatar o contato com exposição de risco. A antibioticoterapia está indicada em qualquer período da doença, mas sua eficácia costuma ser maior na primeira semana do início dos sintomas.

SINTOMAS

De acordo com o Ministério da Saúde, as manifestações clínicas variam desde formas assintomáticas e subclínicas até quadros graves, associados a manifestações fulminantes. São divididas em duas fases, a precoce e a tardia.

Os principais sintomas da fase precoce são:

Febre;Dor de cabeça;Dor muscular, principalmente nas panturrilhas;Falta de apetite;Náuseas/vômitos;Podem ocorrer diarreia, dor nas articulações, vermelhidão ou hemorragia conjuntival, fotofobia, dor ocular, tosse, mais raramente podem manifestar exantema, aumento do fígado e/ou baço, aumento de linfonodos e sufusão conjuntival.

Manifestações na fase tardia da doença:

Síndrome de Weil - tríade de icterícia, insuficiência renal e hemorragias;Síndrome de hemorragia pulmonar - lesão pulmonar aguda e sangramento maciço;Comprometimento pulmonar - tosse seca, dispneia, expectoração hemoptoica;Síndrome da angústia respiratória aguda – SARA;Manifestações hemorrágicas – pulmonar, pele, mucosas, órgãos e sistema nervoso central.