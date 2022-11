São Pedro da Aldeia arrecada donativos para vítimas das chuvas

A Prefeitura de São Pedro da Aldeia realiza arrecadação de donativos para as famílias afetadas. As secretarias de Segurança e Ordem Pública, de Assistência Social e de Turismo coletam água mineral, alimentos, colchões, roupas de cama e fraldas. Os itens podem ser levados para a sede da Defesa Civil, localizada no Horto Municipal, na Rodovia Amaral Peixoto, 9002 – Balneário São Pedro II. Outro ponto de coleta é o Centro de Informações Turísticas da Secretaria de Turismo, localizado na Praça Hermógenes Freire da Costa. Todos os Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) e Centros de Referência Especializada da Assistência Social (CREAS) também estão abertos à doações.

A Defesa Civil de São Pedro da Aldeia informa que o volume de chuva dos últimos dias não era esperado. Foi registrada chuva de aproximadamente 150mm, essa chuva era prevista para 15 dias. Até a manhã desta segunda-feira (28/11), foram identificados quatro desalojados, que foram para a casa de familiares.

O prefeito Fábio do Pastel, pede o apoio da população. “Nossas equipes estão trabalhando desde o final de semana e fazendo tudo o que está ao nosso alcance para mitigar os danos causados pelas chuvas. Contamos também com a solidariedade aldeense. Estou acompanhando todas as ações de perto, nossa missão é cuidar da nossa gente e da nossa cidade”.

Junto ao prefeito, o secretário de Serviços Públicos, Raimundo Teixeira, percorreu as ruas do município durante a madrugada de domingo (27/11) para identificar as prioridades. No primeiro horário da manhã desta segunda-feira (28/11), as equipes foram às vias municipais com serviços de esgotamento de ruas, limpeza, desassoreamento de manilhas pluviais, limpeza de bueiros, retirada de areia, retirada de árvores caídas e entulho.

Segundo a Defesa Civil, um dos pontos de alagamento que mais chamou a atenção foi a Rodovia Márcio Correia. Também foram registrados pontos de alagamento nos bairros São João, Porto da Aldeia, Campo Redondo, Colina, Poço Fundo, entre outros.

A Prefeitura de São Pedro da Aldeia alerta que ao perceber grande quantidade de chuvas, a recomendação é buscar um local seguro para abrigo. Motoristas e motociclistas devem evitar transitar durante a chuva, procurando um local coberto ou elevado. Qualquer situação de risco deve ser comunicada à Defesa Civil pelo número 199.