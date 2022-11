Decretada situação de emergência após chuvas em São Pedro da Aldeia

Em decorrência das fortes chuvas que caíram sobre São Pedro da Aldeia na noite de sábado (26) e madrugada de domingo (27), o prefeito Carlos Fábio da Silva decretou situação de emergência no município.

Segundo o documento, todos os órgãos municipais estão mobilizados para atuarem sob a coordenação da Defesa Civil de São Pedro da Aldeia nas ações de resposta ao desastre e reconstrução das áreas afetadas. O texto também autoriza a convocação de voluntários e a realização de campanhas de arrecadação de recursos para reforçar as ações, com o objetivo de assistir à população afetada pelas chuvas.

De acordo com o Projeto Costa do Sol de Defesa Civil, o solo se torna extremamente saturado e com baixa capacidade de drenagem e, o órgão recomenda, ainda, que se possível os moradores permaneçam em casa durante a ocorrência de chuva forte, ou no trabalho até que amenize o risco, evite sair de carro ou entrar em ruas alagadas.

Em caso de emergência contate o Corpo de Bombeiros pelo 193 e/ou Defesa Civil pelo 199.