Hospital estadual em Araruama registra aumento no número de exames e atendimentos

Número de cirurgias no setor de ortopedia cresceu de 1420 para 1976 - Foto: Divulgação

O número de atendimentos médicos, procedimentos, cirurgias, exames de imagens e laboratoriais no Hospital Estadual Roberto Chabo, em Araruama, aumentou significativamente nos últimos doze meses. Somente no setor de ortopedia, as cirurgias de urgência e emergência cresceram quase 40% em relação aos outros anos. O número de cirurgias saltou de 1420 para 1976.

Ao todo, mais de 36 mil pacientes foram avaliados nos consultórios e ambulatórios de pós-operatório do hospital, que é conhecido por atender pacientes com múltiplos traumas vindos de diversos municípios da Região dos Lagos.

"Demos um salto de 17 mil para mais de 36 mil atendimentos nos últimos doze meses. Mudamos a gestão e corrigimos falhas estruturais, tudo com objetivo de garantir um atendimento ainda melhor, mais rápido e humanizado a nosso paciente", conta o diretor médico Mario Jorge Espinhara.

A unidade também realizou, no mesmo período, mais de 18 mil exames de imagens, entre tomografia, raio x, ultrassonografia endoscopia e ecocardiograma e quase 105 mil exames laboratoriais.

Recentemente o hospital instalou um novo aparelho de tomografia computadorizada mais potente e moderno. Em breve, a unidade receberá um novo Centro de Trauma e mais leitos de tratamento intensivo (CTI). De acordo com o diretor administrativo da unidade, Walter Willmer, o Centro de terapia intensiva adulto passará de nove para 16 leitos.

"O novo centro de trauma será uma unidade muito importante para o atendimento de média e alta complexidade na Região dos Lagos. O investimento vai evitar a transferência de muitos pacientes politraumatizados", explicou o diretor.

Os pacientes assistidos na unidade fazem elogiam o atendimento “Foram dois meses e 15 dias de internação devido a um acidente de moto. Pensei que fosse perder meu pé, minha perna. Mas estou deixando o hospital hoje sem sequelas graves, Só tenho a agradecer”, disse João Pedro Melo Andrade, de 22 anos, morador de Arraial do Cabo.

O hospital conta com um ambulatório de pós-operatório. No setor, os pacientes são reavaliados por neurocirurgião, cirurgião geral, cirurgião pediatra, intensivista, cirurgião plástico, oftalmologista, bucomaxilofacial, cirurgião vascular e ortopedista. O hospital mantém hoje 83 leitos ativos, sendo nove de UTI adulta e oito de UTI pediátrica.