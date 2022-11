Mulher de 60 anos fica ferida após atropelamento em Cabo Frio

Uma mulher de 60 anos ficou ferida após ser atropelada enquanto chegava ao trabalho na manhã desta quarta-feira (16/11), em Guriri, bairro de Cabo Frio, na Região dos Lagos.

A vítima é professora e estava indo para a Escola Municipal Oswaldo Santa Rosa, onde trabalha, quando foi atingida por um carro na Estrada do Guriri. Acionados, agentes do Corpo de Bombeiros foram até o local e a levaram para o Hospital Central de Emergências (HCE), no bairro São Cristóvão.

A mulher passou por exames já recebeu alta da unidade de saúde. O caso foi registrado pela 126 DPª (Cabo Frio).