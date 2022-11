Show do Paulinho da Viola, na Praia do Forte, é transferido para sexta-feira (18)

O cantor e compositor, que completou 80 anos no dia 12 de novembro, vai se apresentar no palco da Praia do Forte - Foto: Divulgação

O show do cantor e compositor Paulinho da Viola, em comemoração aos 407 anos de Cabo Frio, foi transferido para a sexta-feira (18), às 21h. O motivo foi a chuva ocorrida na noite da apresentação, que seria nesta segunda (14). O cantor e compositor, que completou 80 anos no dia 12 de novembro, vai se apresentar no palco da Praia do Forte, para toda a população.

Por conta do mau tempo, o show de Péricles, na Praia do Pontal em Tamoios, também foi transferido. O cantor vai se apresentar no sábado (19), às 16h, e promete deixar o pôr do sol ainda mais bonito e animado.

Nesta terça-feira (15), quem sobe ao palco é o veterano Geraldo Azevedo. O show está previsto para às 21h, no palco da Praia do Forte. O cantor, compositor e violinista promete levantar o público com grandes sucessos como Anunciação, Dia Branco, Táxi Lunar, Frevo Mulher e muitos outros.

Já se apresentaram na programação de shows do aniversário de Cabo Frio, a Banda Melin; a cantora Teresa Cristina; as bandas Dr. Law e Mak; os cantores Júnior Carriço e Araceli Matus; e o DJ Gira Vinil.