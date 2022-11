Motorista atropela cerca de dez pessoas e foge em Búzios; confira vídeo

Um motorista atropelou cerca de dez pessoas em um ponto de ônibus no bairro Village, em Búzios, Região dos Lagos, e fugiu em seguida na madrugada do último domingo (13/11). O veículo desgovernado estava sem placas e pelo menos duas pessoas ficaram feridas pelo impacto.

O caso foi registrado por câmeras de segurança próximas ao local. No registro, é possível ver o carro chegando em alta velocidade numa curva da Estrada da Usina Velha, acertando uma barraca ao lado da parada de ônibus e fugindo sem prestar socorro aos atingidos. Confira o vídeo abaixo:

null Reprodução/Rede Sociais

Autor: Reprodução/Rede Sociais

Agentes do Corpo de Bombeiros e policiais militares do 25º BPM (Cabo Frio) foram acionados ao local e encontraram dois indivíduos feridos com escoriações. Um deles preferiu não ser socorrido, enquanto outro foi levado para um hospital particular da região. Segundo a PM, os ferimentos eram leves.

Ainda de acordo com a corporação, o carro foi encontrado algumas horas depois, sem as duas placas e com o para-choque danificado. Já o motorista ainda não foi localizado ou identificado. O veículo foi rebocado para a 127ª DP (Búzios), que irá realizar a perícia do automóvel e registrou a ocorrência.