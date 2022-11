Polícia prende em Cabo Frio acusado de estuprar duas crianças

Ele foi capturado na Ilha do Japonês - Foto: Divulgação

Ele foi capturado na Ilha do Japonês - Foto: Divulgação

Policiais civis da 125ª DP (São Pedro da Aldeia) prenderam, neste sábado (12/11), um homem pelo crime de estupro de vulnerável. Ele foi capturado na Ilha do Japonês, em Cabo Frio, na Região dos Lagos Fluminense, após trabalho de inteligência.

De acordo com as investigações, o acusado teria praticado abuso sexual contra sua neta, de um ano e meio, e contra a filha de uma vizinha, da mesma idade, no bairro onde morava, em São Pedro da Aldeia, também na Região dos Lagos.

Contra o autor existiam dois mandados de prisão preventiva. Ele ainda responde a outro inquérito na Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Cabo Frio por ter abusado de suas cinco filhas durante a infância delas, que atualmente já estão adultas e casadas.