Cabo Frio: Prêmio Cultura Viva nas Periferias será lançado na próxima sexta (28)

Com o intuito de promover a circulação de atividades artísticas e culturais em espaços públicos em vulnerabilidade social, a Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Secretaria de Cultura, vai lançar, na próxima sexta-feira (28), o Prêmio Cultura Viva nas Periferias. O edital será destinado para incentivar o trabalho de artistas residentes no município, com premiação em dinheiro, por meio de seleção pública, no valor total de R$ 120 mil.

Poderão ser inscritas propostas de apresentações musicais; artes cênicas; literatura; culturas urbanas; cultura popular; mostras de artesanato; artes plásticas; visuais e audiovisuais.

A ocupação cultural deverá ser realizada nos seguintes espaços públicos: Parque Municipal Fonte do Itajuru; Praça Agenor dos Santos; Praça da Boca do Mato I; Praça do Jacaré; Praça do Manoel Corrêa; Praça de São Cristóvão; Praça da Praia do Siqueira; Praça do Porto do Carro; Quilombo Botafogo; Quilombo Espírito Santo; Quilombo Maria Joaquina; Quilombo Maria Romana; Quilombo Preto Forro; Praça do Tangará e Sala Cultural de Tamoios.

As inscrições são gratuitas, seguem até o dia 3 de novembro (quinta-feira) e podem se inscrever maiores de 18 anos e residentes em Cabo Frio. O resultado da primeira etapa será publicado na sexta, 4 de novembro. Para inscrições e outras informações, consulte: movecultura.cabofrio.rj.gov.br.

AÇÃO DE APOIO PARA INSCRIÇÃO

A partir da próxima semana, a equipe do Departamento de Assessoria Técnica do Programa Municipal de Editais de Fomento e Difusão Cultural estará em alguns bairros da cidade, orientando os artistas sobre o prêmio. A ação tem como objetivo auxiliar artistas com dificuldade de acesso à internet e prestar esclarecimentos sobre as regras de participação deste edital:

Horários e locais de atendimento:

Das 10h às 15hTerça (24) – Casa do Bicentenário (Itajuru)Quarta (25) – Ciep 183 Wilson Mendes (Jacaré)Quinta (26) – Sede do Tambores Urbanos (Manoel Correia)Sexta (27) – Shopping Unapark (Tamoios)