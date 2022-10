Funcionário é esfaqueado em assalto a funerária em Cabo Frio

Agentes da Polícia Militar no município de Cabo Frio, na Região dos Lagos, procuram por dois homens acusados de assaltarem uma funerárias e ferirem um funcionário do estabelecimento na noite da última quinta-feira (13).

De acordo com o relato de testemunhas, por volta das 20h19, os dois suspeitos entraram na funerária, localizada na rua Manoel José de Carvalho, no bairro São Cristóvão. Lá, eles teriam pego o dinheiro do caixa e um cordão de um homem que trabalha na loja. Durante o assalto, um dos acusados teria golpeado o braço do funcionário com um faca.

Imagens de câmeras de segurança flagram duas pessoas indo em direção ao estabelecimento e correndo de volta alguns segundos depois. Ainda segundo testemunhas, os dois entraram um carro preto e fugiram, com a ajuda de um terceiro suspeito, que estaria dirigindo o automóvel.



Acionada, a PM ainda não identificou os acusados.