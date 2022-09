Jovem é agredida em bar após fazer crítica a Bolsonaro

Uma jovem, de 19 anos, foi agredida em um bar de Angra dos Reis, na última sexta-feira (23), após em uma conversa com amigos, serem feitas críticas ao presidente Jair Bolsonaro.

De acordo com as informações, outro cliente do estabelecimento ouviu os comentários feitos, saiu em defesa do candidato à reeleição e deu início a uma discussão.

“Estávamos conversando e eu vi o status de um amigo numa rede social. Comentei ‘Não tenho amigo bolsonarista não’. Esse homem, que eu nunca vi na vida, já se intrometeu dizendo que era Bolsonaro.”, contou Esther, irmã da jovem ferida.

O homem acabou sendo expulso do local pelo dono, entretanto, ele voltou com um pedaço de madeira e atacou o grupo, atingindo Estefane de Oliveira Laudano com um golpe na cabeça, dizendo a frase “Vai apanhar que nem homem”.

As testemunhas e o homem foram conduzidos para a 166ª DP, em Angra dos Reis, onde ele foi autuado em flagrante por lesão corporal. O bolsonarista responderá em liberdade por se tratar de um crime de menor potencial, e preferiu não dar declarações neste primeiro momento, permanecendo em silêncio.